Глава дипломатии ЕС приветствует прекращение огня в Карабахе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что перемирие между Ереваном и Баку, достигнутое с помощью России, проложит путь к урегулированию конфликта.

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Прекращение огня при посредничестве России, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и, как мы надеемся, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

По его словам, теперь переговоры должны будут гарантировать надежность урегулирования.

Боррель подтвердил, что ЕС продолжает поддерживать сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готов внести свой вклад в их усилия и в реализацию договоренностей ради мирного развития и процветания всего региона Южного Кавказа.