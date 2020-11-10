Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.11.2020 22:53

Глава дипломатии ЕС приветствует прекращение огня в Карабахе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что перемирие между Ереваном и Баку, достигнутое с помощью России, проложит путь к урегулированию конфликта.

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Прекращение огня при посредничестве России, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и, как мы надеемся, станет первым шагом к всеобъемлющему урегулированию", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

По его словам, теперь переговоры должны будут гарантировать надежность урегулирования.

Боррель подтвердил, что ЕС продолжает поддерживать сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готов внести свой вклад в их усилия и в реализацию договоренностей ради мирного развития и процветания всего региона Южного Кавказа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИД, КАРАБАХ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана рассказал спецпредставителю ЕС о провокациях Армении Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ Участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС является неприкрытым вмешательством в дела Белоруссии, заявляют в Минске Глава МИД Азербайджана и еврокомиссар Вархеи обсудили расширение ЮГК Баку и Брюссель обсудили сотрудничество в энергетики и транспорте Баку потребовал от Брюсселя наказать всех виновных в беспорядках перед посольством Азербайджана в Бельгии - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]