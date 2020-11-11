Министры обороны РФ и Турции обсудили Карабах и Сирию

Нагорный Карабах и Сирия обсуждались во вторник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщило Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.