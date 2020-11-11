Сотрудники полиции задерживают всех, кто пришел в среду на площадь Свободы в центре Еревана, где сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Задержан и доставлен в Службу национальной безопасности председатель крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Также задержаны заместитель председателя возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель возглавляемой экс-главой СНБ Артуром Ванецяном партии "Родина" Арсен Бабаян.

На дорогах к Еревану сотрудники полиции проводят рейды, не разрешают въезд в город автобусов и минивэнов.

Свои действия полиция объясняет тем, что проведение массовых собраний запрещено в условиях действующего в стране режима военного положения.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.