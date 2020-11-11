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Регион 11.11.2020 13:01

Полиция задержала лидера "Процветающей Армении" в центре Еревана, где проходит митинг против капитуляции в Карабахе

Сотрудники полиции задерживают всех, кто пришел в среду на площадь Свободы в центре Еревана, где сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Задержан и доставлен в Службу национальной безопасности председатель крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Также задержаны заместитель председателя возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель возглавляемой экс-главой СНБ Артуром Ванецяном партии "Родина" Арсен Бабаян.

На дорогах к Еревану сотрудники полиции проводят рейды, не разрешают въезд в город автобусов и минивэнов.

Свои действия полиция объясняет тем, что проведение массовых собраний запрещено в условиях действующего в стране режима военного положения.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, КАРАБАХ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]