Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в Карабахе - российский Генштаб

Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта прекращены, подразделения вооружённых сил Армении и Азербайджана остановлены на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.
"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооружённых сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", - сказал Рудской на брифинге в среду.
По его словам, "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".
С 10 ноября 2020 года, в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня.
"Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность - 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - напомнил Рудской.
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