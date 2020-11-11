16 наблюдательных постов будет выставлено в зоне нагорно-карабахского конфликта - российский Генштаб

Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление шестнадцати наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - сказал Рудской на брифинге в среду.
На эти посты, сказал Рудской, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".
"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил Рудской.
Инфляция в Азербайджане в октябре составила 0,2%
Азеришыг создаст систему энергоснабжения СЭЗ в Аляте
Глава Минэнерго Азербайджана выступит на встречах министров GECF
Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса - Минздрав РФ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 51 млн, жертв - 1,27 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19
В Бельгии впервые с сентября снизилось число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации
Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал освободить из-под стражи своих соратников
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Подарок флага гражданам от Nar
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью