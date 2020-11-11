16 наблюдательных постов будет выставлено в зоне нагорно-карабахского конфликта - российский Генштаб

Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление шестнадцати наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - сказал Рудской на брифинге в среду.

На эти посты, сказал Рудской, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".

"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил Рудской.