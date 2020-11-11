Военная полиция включена в миротворческий контингент РФ - российский Генштаб

Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в зону нагорно-карабахского конфликта, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", - сказал Рудской на брифинге в среду.

"Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооружённых конфликтах", - отметил Рудской.

Он напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск на аэродром Эребуни в Армении самолётами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.