Франция открыто проводит проармянскую политику, это противоречит мандату посредника - помощник президента Азербайджана

Франция своими открытыми проармянскими заявлениями выступает против Азербайджана, это противоречит мандату страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Французские официальные лица делают односторонние, предвзятые и не объективные заявления, противоречащие мандату Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Хотя Франция должна действовать как нейтральная сторона в соответствии со своим мандатом, она проводит открыто проармянскую политику и выдвигает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана», - отметил Гаджиев в своем заявлении.

При этом помощник президента подчеркнул, что в соглашении, подписанном между лидерами Азербайджана, России и Армении по Карабаху, Франция не сыграла никакой роли. Гаджиев считает, что вероятно, Франция «ревностно воспринимает роль России в этом процессе».

«Франция не имеет полномочий выступать от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция сейчас действует в одностороннем порядке, хотя не предприняла никаких шагов для прекращения продолжающейся оккупации азербайджанских территорий со стороны Арменией и выполнения резолюций Совбеза ООН», - считает Гаджиев.

Он отметил, что Франции следует радоваться восстановлению территориальной целостности Азербайджана, чем выступать против, тем самым оскорбляя чувства около 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

«Интересно, когда за эти 30 лет Франция беспокоилась о возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли? Но, наоборот, освобождение азербайджанских территорий и верховенство международного права продолжают беспокоить Францию», - отметил Гаджиев.

Он также добавил, что коверканье французской стороны названия азербайджанского города Шуша явно показывает ее проармянскую политику.

«В заключение хотел бы напомнить французским властям, что название освобожденного города Шуша, который является историческим городом Азербайджана и занимает особое место в сердцах азербайджанского народа, - не «Шуши», а Шуша», - подчеркнул Гаджиев.

Х.Насирзаде