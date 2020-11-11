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Карабахский конфликт 11.11.2020 13:20

Акция протеста с требованием отставки премьера Армении проходит в Ереване

Акция протеста проходит в среду в центре Еревана на Северном проспекте, оппозиция требует отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Пашинян со своим предательским правительством должен немедленно уйти в отставку", - заявил на митинге председатель оппозиционной партии "Родина", бывший глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

На акции присутствуют также представители оппозиционной партии "Дашнакцутюн".

Люди на проспекте скандируют: "Никол, уходи! Никол - предатель!"

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, КАРАБАХ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]