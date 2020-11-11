Акция протеста с требованием отставки премьера Армении проходит в Ереване

Акция протеста проходит в среду в центре Еревана на Северном проспекте, оппозиция требует отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Пашинян со своим предательским правительством должен немедленно уйти в отставку", - заявил на митинге председатель оппозиционной партии "Родина", бывший глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

На акции присутствуют также представители оппозиционной партии "Дашнакцутюн".

Люди на проспекте скандируют: "Никол, уходи! Никол - предатель!"