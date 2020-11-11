Тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию между Алиевым и Путиным не обсуждалась - Песков

Тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идёт о мониторинговом центре", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в среду прокомментировал публикацию президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым записи своего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным по урегулированию в Карабахе. В ходе разговора Алиев упоминает совместную миротворческую миссию Турции и РФ.

Пескова попросили прокомментировать слова президента Турции Реджепа Эрдогана, что российско-турецкий миротворческий центр будет находится на "освобождённой азербайджанской земле".

"Нет, это не соответствует нашему пониманию", - сказал Песков.

У него уточнили, означает ли это, что центр будет располагаться "на традиционной" территории Азербайджана.

"Да", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, будет ли входить в обязанности российских миротворцев охрана культурных и религиозных объектов на территории карабахского региона, подконтрольной азербайджанской стороне.

"Функции ещё предстоит уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра. Но исходя из основных функций, этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановку всех военных действий", - сказал Песков.

Также миротворцы будут обеспечивать функционирование Лачинского коридора.

"Другие нюансы ещё предстоит уточнить, - добавил он.