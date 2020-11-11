Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.11.2020 13:23

Для обеспечения безопасности российских военных в Карабахе установлены прямые каналы связи с генштабами Азербайджана и Армении - Генштаб ВС РФ

Российские военные, действующие в зоне нагорно-карабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности миротворцев, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал Рудской в среду на брифинге.

"Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - отметил Рудской.

По его словам, в Генштабе Вооружённых сил РФ "развёрнута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме".

"Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Рудской.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Переговоры по Карабаху были сложными - Песков Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом - СМИ Путин заявляет о необходимости поддержать лидеров Армении и Азербайджана в их стремлении создать условия для мира в регионе Вопрос статуса Карабаха описан в совместном заявлении глав РФ, Армении и Азербайджана - Захарова Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах способствует окончанию армяно-азербайджанского противостояния - Слуцкий Миротворцы РФ будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]