В ВОЗ были недовольны мерами некоторых стран-доноров во время начала пандемии, но предпочли промолчать

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были разочарованы ошибками стран-доноров во время пандемии, но публично об этом не заявляли, свидетельствуют записи внутренних совещаний, попавшие в распоряжение агентства Associated press.

В частности, специалисты организации подходы Японии, Франции и Великобритании между собой окрестили "зловещими", называли их "неудачной лабораторией по изучению вируса".

Представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах при этом утверждал, что с начала пандемии коронавируса "сотрудники ВОЗ все время вели открытую и честную дискуссию с правительственными партнерами".

ВОЗ придерживалась сдержанной позиции с самого начала пандемии. Хотя гендиректор организации Тедрос Гебрейесус встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в январе, в течение февраля информация из Пекина все еще была "скудной", отмечает агентство.

Затем ВОЗ не удалось получить достаточно информации от Японии, когда там на карантин поместили круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту, отмечает агентство.

"Хотя ВОЗ прекрасно осознавала, что ситуация ухудшается, ученые заявили, что вспышка может помочь понять, как передается COVID-19", - пишет Associated Press.

Когда эпицентр пандемии переместился в Европу, глава экстренной команды ВОЗ доктор Томас Грейн говорил коллегам, что попытки организации получить больше деталей о ситуации в Италии и где бы то ни было еще "зрелищно провалились". Но вскоре после этого глава ВОЗ заявил, что "правительство и народ Италии предпринимают решительные и смелые шаги, направленные на замедление распространения коронавируса".

Особенное негодование в ВОЗ вызывали действия Британии, которая не торопилась вводить социальную дистанцию и отменять массовые мероприятия вслед за странами ЕС.

"В Европе нет ни одного спортивного мероприятия, а все матчи премьер-лиги в Британии продолжаются", - сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В то же время, Райан отметил, что разные подходы в борьбе с пандемиией могут лечь в основу исследования, которое позволит ВОЗ задокументировать, что сработало.