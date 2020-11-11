В Белоруссии за сутки выявлено 1057 новых случаев заражения Covid, шесть пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 11 ноября зарегистрировано 109 тыс. 357 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1057 случаев против 1038 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента (на 10 ноября - 1016) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 11 ноября выздоровели и выписаны 92 тыс. 266 пациентов (на 10 ноября - 91 тыс. 646), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 620 человек.
Всего проведено 2 млн. 750 тыс. 021 тест (на 10 ноября - 2 млн. 720 тыс. 390).
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