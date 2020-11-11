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СНГ 11.11.2020 17:18

Путин отмечает высокий уровень элементов управления стратегическими ядерными силами России

Все элементы управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России поддерживаются на должном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что за последние годы было многое сделано, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне", - сказал он в среду на совещании с руководством Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Так, пояснил Путин, "существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки, возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость".

"Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения".

"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова, чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СЯС, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]