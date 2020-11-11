Миротворческий контингент ОДКБ усилят медицинским отрядом спецназначения - объединённый штаб

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности, как ожидается, будут усилены медицинским отрядом специального назначения, сообщил в среду объединённый штаб (ОШ) ОДКБ.

"В настоящее время планируется усилить КМС ОДКБ медицинским отрядом специального назначения, а в последующем проработать вопрос формирования сводного медицинского отряда с включением в его состав специалистов государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении штаба.

Вопросы наращивания возможностей медицинской службы за счёт включения в состав войск ОДКБ медподразделений были затронуты в ходе научно-практической конференции с представителями военно-медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ. Она состоялась в среду в Центре кризисного реагирования организации. Тема: "Актуальные вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях".

"Руководители военно-медицинских служб обсудили вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ", - сказано в пресс-релизе.

"Особое внимание участники конференции уделили обсуждению вопросов и обмену опытом организации противоэпидемических мероприятий в вооруженных силах государств - членов ОДКБ при распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19, особенностям медицинского обеспечения совместных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ в условиях сложной по инфекции санитарно-эпидемиологической обстановки", - информирует ОШ ОДКБ.

В ОДКБ входят шесть стран - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан