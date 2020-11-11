Все пан-демократы собираются уйти из парламента Гонконга после отстранения их четырех коллег

Все поддерживающие демократические преобразования депутаты Законодательного собрания Гонконга заявили об отставке после того, как под влиянием Пекина от должности освободили их четырех коллег, сообщает телерадиовещательная компания RTHK.

"Гонконг, вперед! Вместе мы выстоим!", - скандировали они во время пресс-конференции, на которой подтвердили свое решение.

Лидер пан-демократов У Чивай назвал "смешным" решение освободить от должности четверых его коллег. Остальные 14 демократических депутатов Законодательного собрания его поддержали. Они планируют подать заявления об уходе в четверг. Если это произойдет, то в гонконгском парламенте больше не останется оппозиционных голосов.

В среду правительство специального административного района отправило в отставку Элвина Юнга, Дэнниса Квока, Квока Каки и Кеннета Люна. Это произошло после принятия Пекином резолюции, по которой депутаты, продвигающие или поддерживающие независимость Гонконга, отказывающиеся признать суверенитет Китая над Гонконгом или просящие иностранные силы вмешаться в дела Гонокнога, должны быть дисквалифицированы.