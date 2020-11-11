Армения приняла все условия Азербайджана по Карабаху – Алиев

Трехстороннее заявление по Карабаху, подписанное 9 ноября фактически является капитуляцией Армении, Ереван принял все условия Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Подобно тому, как после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, я также сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в виде видеоконференции. Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои подлые поступки, фактически преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов», - заявил Алиев в среду на встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий в Карабахе, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что он вначале настаивал на открытом и прилюдном подписании соглашения, но президент России Владимир Путин попросил не настаивать на этом пункте, и президент Азербайджана согласился с этим.

Глава государства подчеркнул, что Армения уже в первые недели войны осознала, что не сможет противодействовать Азербайджану.

«Они стали активнее призывать международное сообщество остановить нас, начали обращаться к международным организациям, различным странам. Я сказал, что никто нас не остановит, мы пойдем до конца. Пашинян должен был принять мои условия и заявить, что он в такие-то даты покинет такой-то район, и мы этого добились», - добавил Алиев.

А.Мамедов