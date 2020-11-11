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Карабахский конфликт 11.11.2020 16:16

Армения приняла все условия Азербайджана по Карабаху – Алиев

Трехстороннее заявление по Карабаху, подписанное 9 ноября фактически является капитуляцией Армении, Ереван принял все условия Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Подобно тому, как после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, я также сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в виде видеоконференции. Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои подлые поступки, фактически преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов», - заявил Алиев в среду на встрече с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий в Карабахе, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что он вначале настаивал на открытом и прилюдном подписании соглашения, но президент России Владимир Путин попросил не настаивать на этом пункте, и президент Азербайджана согласился с этим.

Глава государства подчеркнул, что Армения уже в первые недели войны осознала, что не сможет противодействовать Азербайджану.

«Они стали активнее призывать международное сообщество остановить нас, начали обращаться к международным организациям, различным странам. Я сказал, что никто нас не остановит, мы пойдем до конца. Пашинян должен был принять мои условия и заявить, что он в такие-то даты покинет такой-то район, и мы этого добились», - добавил Алиев.

А.Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАПИТУЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]