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Карабахский конфликт 11.11.2020 16:26

Ввод российских миротворцев в Карабах - существенный сдерживающий фактор, отмечает генсек ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась положительно оценил решение о вводе в регион российского миротворческого контингента.

"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - заявил Зась журналистам в среду.

Зась отметил, что в ОДКБ приветствуют прекращение боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития. В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорнокарабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - сказал генсек ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, КАРАБАХ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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