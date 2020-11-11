Ввод российских миротворцев в Карабах - существенный сдерживающий фактор, отмечает генсек ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась положительно оценил решение о вводе в регион российского миротворческого контингента.
"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - заявил Зась журналистам в среду.
Зась отметил, что в ОДКБ приветствуют прекращение боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития. В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорнокарабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - сказал генсек ОДКБ.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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