Германия приняла новую группу детей-беженцев с родителями, самолет из Греции приземлился в Ганновере, сообщила в среду пресс-служба МВД ФРГ.
"Сегодня в первой половине дня 117 человек прибыли в аэропорт Ганновера. Речь идет о 18 семьях и 42 несовершеннолетних без сопровождения", - отмечается в сообщении. Всего прибыли 32 взрослых и 85 детей, из них 21 ребенок тяжело болен. Беженцев поселят в разных федеральных землях, в том числе в Берлине.
С апреля 2020 года Германия в общей сложности приняла 1192 беженца из лагеря "Мория" на острове Лесбос после того, как в лагере произошли пожары. В целом планируется принять 1553 человека.
"Мория" - крупнейший в Европе лагерь беженцев, там проживали 12 тыс. человек.
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