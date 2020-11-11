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Дальнее зарубежье 11.11.2020 21:17

Германия приняла очередную группу детей-беженцев из греческого лагеря "Мория"

Германия приняла новую группу детей-беженцев с родителями, самолет из Греции приземлился в Ганновере, сообщила в среду пресс-служба МВД ФРГ.

"Сегодня в первой половине дня 117 человек прибыли в аэропорт Ганновера. Речь идет о 18 семьях и 42 несовершеннолетних без сопровождения", - отмечается в сообщении. Всего прибыли 32 взрослых и 85 детей, из них 21 ребенок тяжело болен. Беженцев поселят в разных федеральных землях, в том числе в Берлине.

С апреля 2020 года Германия в общей сложности приняла 1192 беженца из лагеря "Мория" на острове Лесбос после того, как в лагере произошли пожары. В целом планируется принять 1553 человека.

"Мория" - крупнейший в Европе лагерь беженцев, там проживали 12 тыс. человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ДЕТИ, ПРИЁМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]