COVID-19 перестанет влиять на столичную экономику в мае - Собянин

Фактор коронавируса перестанет влиять на экономику Москвы весной, сказал мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Я думаю в мае месяце", - заявил Собянин, отвечая на вопрос, когда фактор коронавируса прекратит системно влиять на экономику.

Ранее Собянин сообщил, что власти прогнозируют "тяжелую" ситуацию с экономикой в начале 2021 года, но к концу года ожидает ее рост. По словам мэра Москвы, в целом выход из пандемии коронавируса может напротив спровоцировать сильный рост экономики.

5 ноября он заявлял, что из-за пандемии коронавируса в ближайшие три года Москва может привлечь в виде займов более 700 млрд рублей, что станет самым большим объемом за всю историю города. Как сообщал мэр, из-за пандемии Москва не досчитается около 500 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета Москвы, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в следующем году планируется занять до 396 млрд рублей, в 2022-м - 178,5 млрд рублей, в 2023-м - 44,1 млрд рублей, то есть за три года 618,6 млрд рублей путем выпуска облигаций города Москвы.

В последний раз Москва выходила на рынок займов в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но пока на рынок столица не выходила.

Необходимость в масштабных заимствованиях вызвана тем, что на фоне расходов на борьбу с пандемией коронавируса и выпадением доходов Москва ожидает дефицит бюджета в 2021 году в размере 510 млрд рублей. В 2022 году дефицит планируется сократить до 340,6 млрд рублей, в 2023 году - до 183,4 млрд рублей.