Взрыв произошел на кладбище в Джидде на церемонии памяти солдат, погибших на Первой мировой войне

На городском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии в ходе церемонии празднования окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат произошел взрыв, есть раненые, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление МИД Франции.
В среду отмечается 102-ая годовщина перемирия, положившего конец Первой мировой войне. По данным представителей МИД Франции, на церемонии на кладбище, где захоронены немусульмане, присутствовали граждане нескольких стран.
Это уже второй подобный инцидент в Джидде. В конце октября подданный Саудовской Аравии напал на охранника во французском консульстве в Джидде и ранил его ножом.
До этого в октябре близ Парижа выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.
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