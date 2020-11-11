В Азербайджане зафиксировано 1,202 тыс. новых заражений COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 202 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 68 тыс. 594, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 346 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 18 человек с коронавирусом (рекордный показатель числа скончавшихся за сутки – ИФ), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 885.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 51 тыс. 7 человек (+998 за сутки).
В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 16 тыс. 702 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10,665 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 467 тыс. 842 тестов на COVID-19.
Б.рустамбеков
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