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Итальянские больницы из-за COVID-19 не справляются с наплывом пациентов - медики

Больницы в Италии в условиях второй волны коронавируса COVID-9 не справляются с наплывом пациентов: есть нехватка медперсонала и коечный фонд близок к перегрузке, предупредили в среду главы местной ассоциации врачей-терапевтов.

"Больницы сейчас близки к коллапсу. У этого - несколько причин: нехватка медперсонала, недостаточный коечный фонд. Плюс ко всему этому - аномально большой приток больных, вызванный быстрым распространением вирусной инфекции", - говорится в открытом письме ассоциации, выдержки из которого приводят римские СМИ.

Один из руководителей ассоциации Дарио Манфелотто пояснил, что если считать как пациентов с коронавирусом, так и пациентов с другими заболеваниями, то можно считать, что в больницах страны свободных мест не осталось, отмечает телеканал TgCom24.

"Нам нужно сообщить об этом, иначе люди будут думать, что у нас 40% мест свободны", - добавил он.

В Италии в настоящее время обсуждается вариант с общенациональным режимом самоизоляции. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято правительством если до 15 ноября не будет признаков улучшения ситуации. В настоящее время самоизоляция в том или ином виде действует в отдельных областях Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, БОЛЬНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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