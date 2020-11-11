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Карабахский конфликт 11.11.2020 16:49

Азербайджан покажет всю военную технику, взятую у Армении в качестве трофея - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что распорядился о создании отдельных наград медалей для отличившихся в Карабахской войне.

«Я награжу наших военнослужащих, проявивших героизм на поле боя и в тылу все эти 44 дня. Я уже дал соответствующее указание и хочу заявить перед вами, что в Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали. Военнослужащие и мирные жители, отличившиеся в Отечественной войне, будут награждены этими орденами и медалями. Названия этих орденов и медалей также я предложил. Думаю, эти имена понравятся вам и азербайджанскому народу», - подчеркнул Алиев в среду во время встречи с раненными военнослужащими, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Помимо этого глава государства дал распоряжение о перевозе в столицу всех военных трофеев.

«Я распорядился доставить в Баку военную технику, взятую в качестве трофеев. Я поручил выбрать место, где мы продемонстрируем эту технику. Весь азербайджанский народ сможет сам увидеть, чего мы достигли. Часть разрушенного оборудования находится в таком состоянии, что сейчас его невозможно привезти. Но я последовательно передавал эту информацию нашему народу, сколько техники мы уничтожили у противника. Фактически у их армии не осталось техники, у них и армии практически нет. Они сами это признали. Они сами признали, что их победил Азербайджан. Таким образом, мы продемонстрируем военную технику, взятую в качестве трофеев. У меня много планов. Надеюсь, мы все сделаем», - отметил президент.

Также Алиев добавил, что Баку намерен укрепить победу в правовой и политической сферах.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, МЕДАЛИ, НАГРАЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]