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Дальнее зарубежье 11.11.2020 22:39

Марин Ле Пен и Сальвини не намерены пока признавать победу Байдена на выборах в США

Председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что "абсолютно не признает" победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, сообщает газета "Фигаро".

"Я в числе тех, кто не поздравляет будущего президента США, потому что я не считаю, что матч можно считать сыгранным, если еще не завершилось дополнительное время", - сказала Ле Пен.

"Если есть судебные иски, то нужно, чтобы по ним было принято решение", - пояснила она.

По ее словам, она "не удивлена этому единодушию СМИ и иногда политиков, которые спешат объявить результаты (выборов в США - ИФ), хотя, как мы знаем, имеются иски, которые в настоящее время рассматривают суды".

Похожей позиции придерживается и лидер итальянской крайне правой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Поздравить Байдена? Я жду официальных результатов выборов. Учитывая, что споры по результатами продолжаются, причем не в одном, а в нескольких штатах, то я намерен направить поздравления победителю, когда результаты голосования станут окончательными", - сказал он на этой неделе.

Сальвини никогда не скрывал симпатию к президенту США Дональду Трампу. Перед выборами итальянский политик часто появлялся на публике в маске с протрамповской символикой.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Президент США республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

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Тэги: ЕВРОПА, УЛЬТРАПРАВЫЕ, США, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]