Марин Ле Пен и Сальвини не намерены пока признавать победу Байдена на выборах в США

Председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что "абсолютно не признает" победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, сообщает газета "Фигаро".
"Я в числе тех, кто не поздравляет будущего президента США, потому что я не считаю, что матч можно считать сыгранным, если еще не завершилось дополнительное время", - сказала Ле Пен.
"Если есть судебные иски, то нужно, чтобы по ним было принято решение", - пояснила она.
По ее словам, она "не удивлена этому единодушию СМИ и иногда политиков, которые спешат объявить результаты (выборов в США - ИФ), хотя, как мы знаем, имеются иски, которые в настоящее время рассматривают суды".
Похожей позиции придерживается и лидер итальянской крайне правой партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Поздравить Байдена? Я жду официальных результатов выборов. Учитывая, что споры по результатами продолжаются, причем не в одном, а в нескольких штатах, то я намерен направить поздравления победителю, когда результаты голосования станут окончательными", - сказал он на этой неделе.
Сальвини никогда не скрывал симпатию к президенту США Дональду Трампу. Перед выборами итальянский политик часто появлялся на публике в маске с протрамповской символикой.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Президент США республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.
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