Словакия продлит режим ЧС из-за коронавируса

Власти Словакии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на министра юстиции Словакии Марию Коликову.

Словакия ввела режим ЧС с начала октября, он должен был продлиться до субботы 14 ноября. Он дает правительству дополнительные полномочия, позволяющие принимать строгие меры. В частности, власти проводят массовое тестирование населения. В стране закрыты общественные места и действуют ограничения на собрания.

С начала пандемии в Словакии с населением в 5,5 млн человек заразились коронавирусом более 79 тыс. человек, умерли 414. Резкий рост числа заражений здесь начался в конце лета, как и в других европейских странах.