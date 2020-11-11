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Дальнее зарубежье 11.11.2020 22:55

Словакия продлит режим ЧС из-за коронавируса

Власти Словакии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на министра юстиции Словакии Марию Коликову.

Словакия ввела режим ЧС с начала октября, он должен был продлиться до субботы 14 ноября. Он дает правительству дополнительные полномочия, позволяющие принимать строгие меры. В частности, власти проводят массовое тестирование населения. В стране закрыты общественные места и действуют ограничения на собрания.

С начала пандемии в Словакии с населением в 5,5 млн человек заразились коронавирусом более 79 тыс. человек, умерли 414. Резкий рост числа заражений здесь начался в конце лета, как и в других европейских странах.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧС, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]