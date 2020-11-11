Словакия продлит режим ЧС из-за коронавируса

Власти Словакии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на министра юстиции Словакии Марию Коликову.
Словакия ввела режим ЧС с начала октября, он должен был продлиться до субботы 14 ноября. Он дает правительству дополнительные полномочия, позволяющие принимать строгие меры. В частности, власти проводят массовое тестирование населения. В стране закрыты общественные места и действуют ограничения на собрания.
С начала пандемии в Словакии с населением в 5,5 млн человек заразились коронавирусом более 79 тыс. человек, умерли 414. Резкий рост числа заражений здесь начался в конце лета, как и в других европейских странах.
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