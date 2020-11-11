МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

Установленная мощность объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире по итогам 2020 года вырастет на рекордные 200 ГВт, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Как отмечается в обзоре агентства "Возобновляемые источники энергии 2020", на ВИЭ придется 90% увеличения установленной мощности электрогенерации в мире.
"Возобновляемая энергетика в этом году уверенно растет по всему миру, в то время как в других частях энергетического сектора, включая нефть, газ и уголь, наблюдается резкий спад из-за кризиса COVID-19", - отметили в МЭА.
По данным агентства, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников в текущем году вырастет на 7%, несмотря на снижение мирового спроса на энергию на 5% (что является максимальным падением со времен Второй мировой войны).
В то же время МЭА отмечает, что использование биотоплива в транспортном секторе по итогам года может продемонстрировать первое снижение за последние 20 лет на фоне падения спроса на транспортное топливо в целом. Спрос на биоэнергию в промышленности также сокращается в результате спада экономической активности.
В целом спрос на возобновляемые источники энергии в мире в 2020 году вырастет на 1%, прогнозирует МЭА.
Агентство ожидает, что в 2021 году темпы роста установленной мощности ВИЭ составят 10% и станут максимальными с 2015 года. При этом основной вклад в рост мощностей внесет Индия. Однако в 2022 году МЭА ожидает незначительного уменьшения прироста установленной мощности ВИЭ из-за истечения срока действия стимулирующих мер на основных рынках.
"В 2025 году ВИЭ станут крупнейшим источником производства электроэнергии в мире, что положит конец доминированию угля как основного источника производства электроэнергии на протяжении пяти десятилетий", - заявил глава МЭА Фатих Бироль.
По его словам, к этому моменту на ВИЭ будет приходится около трети мировых поставок электроэнергии.
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