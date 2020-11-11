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ТЭК 11.11.2020 16:55

МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

Установленная мощность объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире по итогам 2020 года вырастет на рекордные 200 ГВт, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечается в обзоре агентства "Возобновляемые источники энергии 2020", на ВИЭ придется 90% увеличения установленной мощности электрогенерации в мире.

"Возобновляемая энергетика в этом году уверенно растет по всему миру, в то время как в других частях энергетического сектора, включая нефть, газ и уголь, наблюдается резкий спад из-за кризиса COVID-19", - отметили в МЭА.

По данным агентства, производство электроэнергии на основе возобновляемых источников в текущем году вырастет на 7%, несмотря на снижение мирового спроса на энергию на 5% (что является максимальным падением со времен Второй мировой войны).

В то же время МЭА отмечает, что использование биотоплива в транспортном секторе по итогам года может продемонстрировать первое снижение за последние 20 лет на фоне падения спроса на транспортное топливо в целом. Спрос на биоэнергию в промышленности также сокращается в результате спада экономической активности.

В целом спрос на возобновляемые источники энергии в мире в 2020 году вырастет на 1%, прогнозирует МЭА.

Агентство ожидает, что в 2021 году темпы роста установленной мощности ВИЭ составят 10% и станут максимальными с 2015 года. При этом основной вклад в рост мощностей внесет Индия. Однако в 2022 году МЭА ожидает незначительного уменьшения прироста установленной мощности ВИЭ из-за истечения срока действия стимулирующих мер на основных рынках.

"В 2025 году ВИЭ станут крупнейшим источником производства электроэнергии в мире, что положит конец доминированию угля как основного источника производства электроэнергии на протяжении пяти десятилетий", - заявил глава МЭА Фатих Бироль.

По его словам, к этому моменту на ВИЭ будет приходится около трети мировых поставок электроэнергии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, МЭА, ВИЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]