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ТЭК 11.11.2020 17:01

Россия в октябре превышала добычу в рамках ОПЕК+ на 320 тыс. б/с, подсчитала ОПЕК

Россия в октябре превышала добычу нефти по установленным в рамках сделки ОПЕК+ обязательствам на 320 тысяч баррелей в сутки, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

"Предварительные данные по добыче жидких углеводородов в России в октябре показывают небольшой рост на 50 тыс. б/с к уровню сентября - до 10,12 млн б/с. Это меньше на 1,21 млн б/с к уровню 2019 года", - говорится в отчете.

"Добыча нефти (в сделке ОПЕК+ конденсат не учитывается - ИФ) в октябре в среднем составила 9,32 млн б/с по официальным данным против 9,27 млн б/с", - пишут аналитики картеля. Таким образом, по подсчетам ОПЕК, Россия исполнила сделку на 84%. Добыча нефти в России в октябре не должна превышать 9 млн б/с.

ОПЕК также приводит предварительные показатели со ссылкой на вторичные источники данных: "Производство конденсата в октябре осталось на уровне сентября - 0,8 млн б/с".

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак, занимавший до недавнего времени пост министра энергетики РФ, оценивал исполнение Россией сделки ОПЕК+ близко к 100%, подсчеты ОПЕК всегда были более заниженными.

"Мы договорились, что все данные, которые соберет JMMC, мониторинговая группа ОПЕК, она соберет по независимым источникам. У нас близко к 100%, мы всегда исполняем близко к 100%. Поэтому точные данные они будут брать, исходя из общей методики", - говорил Новак.

Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы). Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн б/с еще и на июль.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]