Германия ожидает получить 100 млн доз вакцины от коронавируса

Германия рассчитывает получить 100 миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках соглашения, заключенного ЕС на производство вакцины немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer Inc.

"По соглашению, заключенному ЕС, мы планируем получить 100 миллионов доз вакцины", - сказал представитель министерства здравоохранения Германии Ханно Кауц журналистам в Берлине в среду, подтвердив сообщения СМИ.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила в среду заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Он напомнил журналистам, что данный контракт с BioNTech и Pfizer предусматривает производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные ЕК контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.