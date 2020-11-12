Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 12.11.2020 00:52

Германия ожидает получить 100 млн доз вакцины от коронавируса

Германия рассчитывает получить 100 миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках соглашения, заключенного ЕС на производство вакцины немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer Inc.

"По соглашению, заключенному ЕС, мы планируем получить 100 миллионов доз вакцины", - сказал представитель министерства здравоохранения Германии Ханно Кауц журналистам в Берлине в среду, подтвердив сообщения СМИ.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила в среду заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Он напомнил журналистам, что данный контракт с BioNTech и Pfizer предусматривает производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные ЕК контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]