ОПЕК увеличил оценку падения спроса на нефть в 2020г на 0,3 млн б/с - до 90 млн б/с, оценка роста спроса в 2021г снижена на 0,3 млн б/с - до 96,3 млн б/с

Прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году понижен на 300 тысяч баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с (оценка на 2019 г. не изменилась), говорится в свежем отчете ОПЕК.

Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с 99,76 млн б/с в 2019 г. до 90,29 млн б/с в 20201 году, то есть, на 9,75 млн б/с.

Оценка понижена из-за более слабого спроса в странах ОЭСР Америки в третьем квартале 2020 года и недавно объявленных мер по противодействию распространению COVID-19 рядом стран Европы.

В 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,25 млн б/с - до 96,26 млн б/с, теперь полагают в ОПЕК, тогда как месяц назад прогнозировалось, что спрос вырастет на 6,54 млн б/с - до 96,84 млн б/с.

Оценки снижены из-за пересмотра экономических прогнозов в странах ОЭСР из-за ограничительных мер.

По предварительным данным за сентябрь, общие запасы нефти в странах ОЭСР снизились по сравнению с показателем августа на 15,3 млн баррелей - до 3,179 млрд баррелей, что на 211,9 млн баррелей выше среднего значения за последние пять лет.

При этом запасы нефти снизились месяц к месяцу на 13 млн баррелей, нефтепродуктов - на 2,2 млн баррелей.

Предварительные данные за октябрь показали, что общие коммерческие запасы нефти в США упали по сравнению с прошлым годом на 42,6 млн баррелей и составили 1,377 млрд баррелей. Это на 84,9 млн баррелей больше, чем в октябре 2019 года, и на 82,7 млн баррелей больше, чем в среднем за последние пять лет. Запасы нефти и нефтепродуктов снизились по сравнению с прошлым годом на 8,5 млн баррелей и 34,1 млн баррелей соответственно.