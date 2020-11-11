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Карабахский конфликт 11.11.2020 17:50

МИД Азербайджана обвинил Париж в поддержке Еревана по Карабаху

МИД Азербайджана обвинил официальный Париж в проармянской политике по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, что прямо противоречит мандату Франции как сопредседателя МГ ОБСЕ.

«Хотели бы отметить, что министр иностранных дел Франции Ж.И. Ле Дриан, сделавший заявление, отражающее одностороннюю и открыто проармянскую позицию, не имеет полномочий выступать от имени других сопредседателей. К сожалению, мы не видели, чтобы министр иностранных дел Франции делал заявления о выполнении требований резолюций Совбеза ООН, проголосовавших за его страну в качестве постоянного члена в 1993 году в соответствии с его мандатом в качестве сопредседателя», - отмечается в заявлении МИД.

Помимо этого внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что не помнит такого факта, когда МИД Франции озвучивал требования о немедленном прекращении незаконного присутствия армянских ВС на международно-признанных территориях Азербайджана и возвращении насильственно изгнанных с этих территорий граждан.

«Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?!», - отмечается в сообщении.

Вместе с этим министерство добавило, что Париж не должен беспокоиться о законных усилиях Баку по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и восстановлению прав человека более миллиона азербайджанцев в полном соответствии с международным правом и в пределах своих международных границ.

Х.Насирзаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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