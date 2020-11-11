МИД Азербайджана обвинил Париж в поддержке Еревана по Карабаху

МИД Азербайджана обвинил официальный Париж в проармянской политике по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, что прямо противоречит мандату Франции как сопредседателя МГ ОБСЕ.
«Хотели бы отметить, что министр иностранных дел Франции Ж.И. Ле Дриан, сделавший заявление, отражающее одностороннюю и открыто проармянскую позицию, не имеет полномочий выступать от имени других сопредседателей. К сожалению, мы не видели, чтобы министр иностранных дел Франции делал заявления о выполнении требований резолюций Совбеза ООН, проголосовавших за его страну в качестве постоянного члена в 1993 году в соответствии с его мандатом в качестве сопредседателя», - отмечается в заявлении МИД.
Помимо этого внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что не помнит такого факта, когда МИД Франции озвучивал требования о немедленном прекращении незаконного присутствия армянских ВС на международно-признанных территориях Азербайджана и возвращении насильственно изгнанных с этих территорий граждан.
«Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?!», - отмечается в сообщении.
Вместе с этим министерство добавило, что Париж не должен беспокоиться о законных усилиях Баку по обеспечению территориальной целостности Азербайджана и восстановлению прав человека более миллиона азербайджанцев в полном соответствии с международным правом и в пределах своих международных границ.
Х.Насирзаде
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