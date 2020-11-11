Китай усилит контроль над импортом замороженных продуктов

Китай примет меры по осуществлению более строгого контроля над импортом замороженных продуктов питания, чтобы минимизировать риск ввоза коронавирусной инфекции, говорится в плане Госсовета КНР.

Для эффективного предотвращения ввоза COVID-19 с импортными замороженными продуктами на пунктах пропуска, помимо тестирования на наличие коронавируса, будет проводиться полная дезинфекция, сообщает агентство "Синьхуа".

В случае отрицательного теста внутреннее пространство контейнеров и наружная упаковка продуктов перед дальнейшей транспортировкой будут дезинфицироваться. В случае положительного теста продукция подлежит возврату либо уничтожению.

Новый план требует от логистических компаний строгой проверки таможенных документов импортируемых замороженных продуктов, обязательной дезинфекции автофургонов, судов и другого транспортного оборудования. Работники, напрямую контактирующие с продуктами, должны соблюдать меры защиты.

Холодильные склады должны вести учет приходящей и уходящей импортной замороженной продукции. При этом учетные записи должны храниться не менее 2 лет.

Необходимо обеспечить отслеживаемость всех импортных замороженных продуктов, попадающих на китайский рынок.

План также требует повысить эффективность таможенного оформления на пунктах пропуска во избежание избыточного скопления товаров, а также поддерживать стабильность цепочек производства и снабжения.