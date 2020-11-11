Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.11.2020 19:11

Власти Армении заявляют, что не допустят переворота

Правительство Армении примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства соглашением о прекращении конфликта в Карабахе, заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

"Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь", - написал Агаджанян на своей странице в Facebook.

По его словам, "власть не позволит некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов".

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Агаджаняна, понятно, что у общественности сформировались вопросы в связи с ситуацией по Карабаху, ответы на которые еще не даны.

"Заверяем, что объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является на данный момент максимумом, который можно было обнародовать. Но также вы должны быть уверены, что ни одна деталь всего этого процесса не будет скрыта от общественности. Это исключено", - подчеркнул руководитель аппарата премьера.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Армения просит Газпром о переговорах по цене на газ из-за коронавируса Президент Армении произвел кадровые перестановки в правительстве Парламент Армении проголосовал за сокращение министерств в правительстве до 12 В Армении завершились переговоры о структуре правительства, число министерств сокращается с 17 до 12 - премьер Правительство Армении сформировано Пашинян решил завершить формирование правительства Армении после уточнения его структуры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]