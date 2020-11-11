Власти Армении заявляют, что не допустят переворота

Правительство Армении примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства соглашением о прекращении конфликта в Карабахе, заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.
"Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь", - написал Агаджанян на своей странице в Facebook.
По его словам, "власть не позволит некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов".
В среду в Ереване проходит многотысячный митинг оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По словам Агаджаняна, понятно, что у общественности сформировались вопросы в связи с ситуацией по Карабаху, ответы на которые еще не даны.
"Заверяем, что объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является на данный момент максимумом, который можно было обнародовать. Но также вы должны быть уверены, что ни одна деталь всего этого процесса не будет скрыта от общественности. Это исключено", - подчеркнул руководитель аппарата премьера.
Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.
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