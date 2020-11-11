Газпром начал переговоры о цене газа для Белоруссии на 2021г после погашения текущих долгов

"Газпром" начал переговоры о цене газа для Белоруссии на 2021 года после погашения задолженности за текущие поставки.
"Газпром" сообщил, что в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - пишет "Газпром".
Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.
31 декабря 2019 года между "Газпромом" и правительством республики подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года, 14 февраля 2020 года - протокол, регламентирующий уровень цены на газ для республики в 2020 году.
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