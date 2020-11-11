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ТЭК 11.11.2020 20:45

Газпром начал переговоры о цене газа для Белоруссии на 2021г после погашения текущих долгов

"Газпром" начал переговоры о цене газа для Белоруссии на 2021 года после погашения задолженности за текущие поставки.

"Газпром" сообщил, что в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - пишет "Газпром".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.

31 декабря 2019 года между "Газпромом" и правительством республики подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года, 14 февраля 2020 года - протокол, регламентирующий уровень цены на газ для республики в 2020 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, БЕЛОРУССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]