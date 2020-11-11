Нефть сократила прирост после публикации отчета ОПЕК, Brent - $44,61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сократили прирост в среду после ухудшения прогноза спроса ОПЕК.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $44,61 за баррель, что на $1 (2,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent поднялась выше $45 за баррель впервые со 2 сентября.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $42,4 за баррель, что на $1,04 (2,51%) выше уровня предыдущих торгов.
ОПЕК в среду понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тысяч баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с. Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с 99,76 млн б/с в 2019 г. до 90,29 млн б/с в 20201 году, то есть, на 9,75 млн б/с.
Оценка понижена из-за более слабого спроса в странах ОЭСР Америки в третьем квартале 2020 года и недавно объявленных мер по противодействию распространению COVID-19 рядом стран Европы.
В 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,25 млн б/с - до 96,26 млн б/с, теперь полагают в ОПЕК, тогда как месяц назад прогнозировалось, что спрос вырастет на 6,54 млн б/с - до 96,84 млн б/с.
Помимо этого, страны ОПЕК в октябре увеличил добычу нефти на 322 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 24,39 млн б/с. Добычу ожидаемо увеличила Ливия (+300 тыс.б/с), где прекратились военные действия. Страны, постоянно не исполняющие соглашение ОПЕК+ - Ирак и Нигерия - вновь нарастили добычу в октябре.
В целом, по расчетам "Интерфакса", в октябре сделка исполнялась на 104% (Ливия, Венесуэла и Иран в сделке не участвуют).
Активность торгов в среду ниже обычной, поскольку в США отмечается День ветеранов (биржи работают), и в связи с этим волатильность рынка может быть повышенной, пишет Dow Jones.
За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.
Росту цен на нефть в среду также способствуют данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.
Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.
Официальный доклад Минэнерго США о запасах будет обнародован в четверг из-за Дня ветеранов. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.
Тем временем потенциальную угрозу для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе представляет ураган "Эта", пишет Bloomberg. Шторм "Эта", ранее обрушившийся на страны Центральной Америки, вновь усилился до урагана - вблизи юго-западного побережья американского штата Флорида, сообщил в среду Национальный центр США по слежению за ураганами.
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