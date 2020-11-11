Эрдоган сообщил о скором прибытии в Турцию российской делегации по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором прибытии в Анкару российском делегации для переговоров по контролю за перемирием в Карабахе, сообщает в среду агентство "Анадолу".
"Переговоры будут продолжены в Турции", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в среду Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.
Совместный центр будет создан на определяемой Азербайджаном территории.
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