Эрдоган сообщил о скором прибытии в Турцию российской делегации по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором прибытии в Анкару российском делегации для переговоров по контролю за перемирием в Карабахе, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Переговоры будут продолжены в Турции", - говорится в сообщении агентства.

Ранее в среду Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Совместный центр будет создан на определяемой Азербайджаном территории.