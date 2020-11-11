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ТЭК 11.11.2020 20:16

С месторождения «Шах-Дениз» в 2020 году будет добыто 19 млрд кубометров газа – министр энергетики

В 2020 году с морского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» будет добыто 19 млрд кубометров газа, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В 2020 году с морского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» будет добыто 19 млрд кубометров газа. В 2024 году прогнозируется, что добыча газа с этого месторождения достигнет 27 млрд кубометров», - сказал Шахбазов в среду в ходе 22-ой министерской встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Министр также отметил, что в целом в Азербайджане добыча природного газа в 2020 году прогнозируется в объемах 38 млрд кубометров, а в 2024 году добыча увеличится до 50 млрд кубометров.

Как сообщалось ранее, в 2019 году с месторождения Шах-Дениз добыто 16,8 млрд кубометров газа, что на 46,1% выше показателя 2018 года.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформ "Alfa" и "Bravo".

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШАХДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]