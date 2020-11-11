В Азербайджане снимают ограничения на интернет, введенные из-за боев в Карабахе

C 12 ноября в Азербайджане отменяются все ограничения на интернет, введенные в связи началом боевых действий в Карабахе, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

В тоже время министр на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ограничения на интернет пока остаются в силе на освобожденных от армянской оккупации территориях и в прифронтовых районах.

Отметим, что ограничения на интернет в Азербайджане были введены 27 сентября 2020 года в связи с началом боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Б.Рустамбеков