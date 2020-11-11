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Транспорт и связь 11.11.2020 20:52

В Азербайджане снимают ограничения на интернет, введенные из-за боев в Карабахе

C 12 ноября в Азербайджане отменяются все ограничения на интернет, введенные в связи началом боевых действий в Карабахе, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

В тоже время министр на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ограничения на интернет пока остаются в силе на освобожденных от армянской оккупации территориях и в прифронтовых районах.

Отметим, что ограничения на интернет в Азербайджане были введены 27 сентября 2020 года в связи с началом боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНТЕРНЕТ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]