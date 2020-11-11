Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

Внеочередное заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна не состоялось, заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

"Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", - сказала Зограбян журналистам в среду.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

"Завтра до ночи этот вопрос должен быть решен. Мы ждем", - заявил ранее представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Между тем, полиция Армении подвергла приводу одного из организаторов митинга, представителя партии "Дашнакцутюн", руководителя телеканала "Еркир медиа" Гегама Манукяна.