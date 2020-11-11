Турция продлевает срок геологоразведки в Восточном Средиземноморье

Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит геологоразведочную деятельность в восточном Средиземноморье до 23 ноября, сообщает агентство "Анадолу".

"Власти Турции выпустили в среду очередное международное уведомление Navtex, в котором Анкара зарезервировала район для исследовательского судна "Оруч Реис", которое проводит геологоразведочные работы в Средиземном море ", - говорится в сообщении.

Судно будут сопровождать судно снабжения "Атаман" и буксир "Чингисхан".

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.