Запасы ядерного топлива Тегерана в 12 раз превышают лимит по СВПД - МАГАТЭ

Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

По данным AP, в конфиденциальном документе, распространенном МАГАТЭ среди стран-участниц агентства, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2 тыс. 442,9 кг низкообогащенного урана, что существенно больше зафиксированных в августе запасов (2 тыс. 105,4 кг).

Таким образом, Иран в 12 раз превысил установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе предел, он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.