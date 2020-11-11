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ТЭК 11.11.2020 23:15

Запасы ядерного топлива Тегерана в 12 раз превышают лимит по СВПД - МАГАТЭ

Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

По данным AP, в конфиденциальном документе, распространенном МАГАТЭ среди стран-участниц агентства, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2 тыс. 442,9 кг низкообогащенного урана, что существенно больше зафиксированных в августе запасов (2 тыс. 105,4 кг).

Таким образом, Иран в 12 раз превысил установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе предел, он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, УРАН, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]