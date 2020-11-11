Договоренности Москвы, Баку и Еревана позволили остановить конфликт в Карабахе - Шойгу

Договоренности президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабазу позволили остановить кровопролитие, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах по видеосвязи с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром.
"В ходе переговоров министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил, что достигнутые президентами Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении договоренности и введение российского миротворческого контингента в зону конфликта позволили прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни", - сообщили в Минобороны РФ.
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