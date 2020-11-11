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Карабахский конфликт 11.11.2020 23:21

Договоренности Москвы, Баку и Еревана позволили остановить конфликт в Карабахе - Шойгу

Договоренности президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабазу позволили остановить кровопролитие, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах по видеосвязи с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром.

"В ходе переговоров министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил, что достигнутые президентами Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении договоренности и введение российского миротворческого контингента в зону конфликта позволили прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни", - сообщили в Минобороны РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, КАРАБАХ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]