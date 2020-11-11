Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ в среду.
"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве.
Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.
Как стало известно "Интерфаксу", совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта будет находиться на территории Азербайджана.
Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.
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