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Карабахский конфликт 11.11.2020 23:30

Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве.

Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

Как стало известно "Интерфаксу", совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта будет находиться на территории Азербайджана.

Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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