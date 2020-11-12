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Карабахский конфликт 12.11.2020 08:57

Минобороны РФ перебросило в Армению ударные и транспортные вертолеты для миротворцев в Карабахе

В российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]