Минобороны РФ перебросило в Армению ударные и транспортные вертолеты для миротворцев в Карабахе

В российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване доставлено 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - говорится в сообщении.