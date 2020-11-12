Лишение Байдена администрацией Трампа доступа к информации разведки может сказаться на нацбезопасности - СМИ

Противники США могут воспользоваться ситуацией, связанной с лишением Джо Байдена администрацией президента Дональда Трампа доступа к разведывательной информации, поскольку это не даст ему возможности подготовиться к возможным вызовам, влияющим на национальную безопасность, сообщает в четверг агентство Associated Press (АР).

Среди острых проблем, о которых Байдена следует информировать ежедневно, агентство, ссылаясь на мнение экспертов, называет, в том числе, вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Если Трамп не продлит или не заключит новое соглашение о ядерных вооружениях с Россией до дня инаугурации, у Байдена будет всего 16 дней, на то, чтобы принять меры до истечения срока действия последнего договора, ограничивающего два крупнейших ядерных арсенала в мире. Возможно, американские разведчики выявили лакомые кусочки о "красных линиях" русских на переговорах или об оружии, которое они действительно хотят держать вне договора", - пишет АР.

Доступ Байдена к развединформации может помочь ему также выработать возможный ответ Северной Корее, которая "практикует запуски ракет или проведения ядерных испытаний незадолго до или после вступления в должность новых президентов США", добавляет агентство.

Специалисты по национальной безопасности и разведке "надеются, что Трамп передумает", ссылаясь на необходимую готовность нового президента противостоять любым вопросам национальной безопасности в первый же день, сообщает АР.

Агентство приводит высказывания политиков, которые считают, что такая позиция Трампа может серьезно повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов.

"Наши противники не ждут, когда произойдет переход. Джо Байден должен получать ежедневную сводку для президента начиная с сегодняшнего дня. Он должен знать, каковы последние угрозы, и начать планировать соответственно. Речь идет не о политике, а о национальной безопасности", - заявил бывший представитель Республиканской партии Мичигана Майк Роджерс, который был ранее также председателем Комитета по разведке Палаты представителей.

Как ранее сообщала газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации, власти США потребовали от глав федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой кандидата от демократов Джо Байдена по вопросам передачи власти в стране.

Это касается и национальной разведки, которая не проводит брифинги для Байдена, и госдепартамента, который не передает Байдену послания зарубежных лидеров, поступающие в его адрес, поскольку администрация закрыла демократическому кандидату в президенты доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

При Трамп не признает поражения, обвиняет демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.