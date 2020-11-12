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Карабахский конфликт 12.11.2020 09:15

Россия разворачивает наблюдательные посты миротворцев в Карабахе - Генштаб ВС РФ

Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с четверга 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" на территории Нагорного Карабаха, сообщили в российском Генеральном штабе.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил (ВС) РФ Сергей Рудской накануне сообщил, что с 12 ноября "для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где ещё два дня назад шли активные боевые действия".

В целом вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут выставлены 16 российских наблюдательных постов, сообщил на брифинге Рудской.

По его словам, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Согласно картам, опубликованным в среду российским военным ведомством, миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Ханкенди, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

По словам Рудского, выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг" планируется "в целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном".

На эти посты, сказал Рудской, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".

"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил Рудской.

По его словам, российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащён самым современным вооружением и специальной техникой.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ПОСТЫ


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