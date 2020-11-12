Саудовский монарх призвал мир решительно выступить против иранских ядерной и ракетной программ

Занять "решительную позицию" в отношении усилий Ирана по разработке ядерного оружия и развития ракетных программ призвал в четверг мировых лидеров и общественность король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщило саудовское агентство SPA.
"Королевство подчеркивает опасность регионального проекта Ирана, его вмешательства в дела других стран, содействия терроризму, разжигания пламени сектантства и призывает международное сообщество занять решительную позицию в отношении Ирана, гарантирующую решительное прекращение его усилий по получению оружия массового уничтожения и развитию его программы баллистических ракет", - сказал король на заседании Консультативного совета страны.
Это было первым публичным выступлением монарха после его речи в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН по видеосвязи, где он также подверг критике Тегеран.
Саудовская Аравия и Иран ведут многолетнюю борьбу за влияние в регионе, поддерживая противоборствующие стороны в конфликтах от Сирии до Йемена.
Никакой реакции со стороны Ирана на высказывания короля пока не последовало.
Иран снял ряд ограничений в области ядерной программы, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан "шестеркой" в 2015 году, в ответ на выход из соглашения в 2018 США и восстановления ими санкционного режима против исламской республики.
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