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Дальнее зарубежье 12.11.2020 12:32

Саудовский монарх призвал мир решительно выступить против иранских ядерной и ракетной программ

Занять "решительную позицию" в отношении усилий Ирана по разработке ядерного оружия и развития ракетных программ призвал в четверг мировых лидеров и общественность король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщило саудовское агентство SPA.

"Королевство подчеркивает опасность регионального проекта Ирана, его вмешательства в дела других стран, содействия терроризму, разжигания пламени сектантства и призывает международное сообщество занять решительную позицию в отношении Ирана, гарантирующую решительное прекращение его усилий по получению оружия массового уничтожения и развитию его программы баллистических ракет", - сказал король на заседании Консультативного совета страны.

Это было первым публичным выступлением монарха после его речи в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН по видеосвязи, где он также подверг критике Тегеран.

Саудовская Аравия и Иран ведут многолетнюю борьбу за влияние в регионе, поддерживая противоборствующие стороны в конфликтах от Сирии до Йемена.

Никакой реакции со стороны Ирана на высказывания короля пока не последовало.

Иран снял ряд ограничений в области ядерной программы, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан "шестеркой" в 2015 году, в ответ на выход из соглашения в 2018 США и восстановления ими санкционного режима против исламской республики.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ИРАН-АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]