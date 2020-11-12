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СНГ 12.11.2020 12:51

В Украине новый коронавирусный антирекорд: более 11 тыс. заболевших за сутки

В Украине, по состоянию на утро четверга, зафиксировано 11 тыс. 057 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 6 тыс. 235 человек, умерли 198 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 тыс. 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине, по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы - 1 тыс. 509 человек, летальных случаев - 198, выздоровели - 6 тыс. 235 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 11 ноября в Украине зафиксировано 10 тыс. 611 новых случаев инфицирования коронавирусом; 10 ноября было зафиксировано 10 тыс. 842 новых случая; 9 ноября было 8 тыс. 687 заболевших, 8 ноября 9 тыс. 397 новых случаев заболевания.

Число инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 500 тыс. 865 человек, 9 тыс. 145 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 227 тыс. 694 человека.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]