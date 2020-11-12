Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.11.2020 13:03

Премьер Грузии вновь призвал оппозицию к диалогу

Диалог с оппозицией является единственным выходом из ситуации, сложившейся в Грузии после парламентских выборов 31 октября, заявил в четверг глава грузинского правительства Георгий Гахария.

"Прямое поручение нашего населения и избирателей - найти быстрый и эффективный выход из этой политической ситуации. Все силы - и правящая партия, и оппозиция - должны хорошо понимать, что мандат граждан Грузии в первую очередь требует, чтобы эти силы вместе заботились о стране, поэтому у диалога нет альтернативы", - заявил Гахария в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что у всех политических сил должна быть одна цель - интеграция Грузии в ЕС и НАТО.

"Наш избиратель сказал нам, что судьба страны должна решаться в парламенте, а не на улице. Я уверен, что весь политический спектр отлично понимает это", - заявил Гахария.

Лидеры оппозиционных партий отказываются признавать итоги состоявшихся 31 октября парламентских выборов, считая их сфальсифицированными, и отказываются принимат депутатские мандаты, продолжаются акции протеста. Между тем правящая партия "Грузинская мечта", получившая на выборах 31 октября по партийным спискам 51% депутатских мандатов, может начать работу нового парламента без участия в нем оппозиции.

Вместе с тем премьер Грузии на заседании правительства также заявил, что власти пока не будут вводить карантин по коронавирусу в масштабах всей страны.

"Наша стратегия в борьбе с COVID-19 заключается в адаптации и введении точечных ограничений. Мы продолжаем следовать этой стратегии, но все граждане должны понимать, медицинская система имеет предел", - сказал Гахария.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Премьер Грузии считает, что акции оппозиции создают угрозу распространения COVID-19 Премьер Грузии заразился COVID-19, лечится дома Премьер Грузии призвал граждан 31 октября принять участие в парламентских выборах Премьер Грузии призвал в кратчайшие сроки задержать мужчину, совершившего нападение на банк в Зугдиди Грузия готова внести свой вклад в прекращение огня в Карабахе - премьер Грузия не будет вводить ограничения по коронавирусу в масштабах все страны - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]