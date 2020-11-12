Премьер Грузии вновь призвал оппозицию к диалогу

Диалог с оппозицией является единственным выходом из ситуации, сложившейся в Грузии после парламентских выборов 31 октября, заявил в четверг глава грузинского правительства Георгий Гахария.
"Прямое поручение нашего населения и избирателей - найти быстрый и эффективный выход из этой политической ситуации. Все силы - и правящая партия, и оппозиция - должны хорошо понимать, что мандат граждан Грузии в первую очередь требует, чтобы эти силы вместе заботились о стране, поэтому у диалога нет альтернативы", - заявил Гахария в четверг на заседании правительства.
Он отметил, что у всех политических сил должна быть одна цель - интеграция Грузии в ЕС и НАТО.
"Наш избиратель сказал нам, что судьба страны должна решаться в парламенте, а не на улице. Я уверен, что весь политический спектр отлично понимает это", - заявил Гахария.
Лидеры оппозиционных партий отказываются признавать итоги состоявшихся 31 октября парламентских выборов, считая их сфальсифицированными, и отказываются принимат депутатские мандаты, продолжаются акции протеста. Между тем правящая партия "Грузинская мечта", получившая на выборах 31 октября по партийным спискам 51% депутатских мандатов, может начать работу нового парламента без участия в нем оппозиции.
Вместе с тем премьер Грузии на заседании правительства также заявил, что власти пока не будут вводить карантин по коронавирусу в масштабах всей страны.
"Наша стратегия в борьбе с COVID-19 заключается в адаптации и введении точечных ограничений. Мы продолжаем следовать этой стратегии, но все граждане должны понимать, медицинская система имеет предел", - сказал Гахария.
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