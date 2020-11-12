Около 40% женатых российских мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребёнком на срок до трёх лет - опрос

Более трети российских мужчин, состоящих в браке (37%), готовы уйти в декрет сроком до трёх лет, в случае появления детей в их семьях, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно исследованию, 27% женатых мужчин однозначно готовы уйти в декрет вместо жены, если будет в том необходимость, 12% мужей допускают такое решение со своей стороны.
В свою очередь каждый третий российский мужчина, состоящий в браке (35%), напрочь отвергает такой вариант, 26% женатых россиян считают, что вряд ли согласятся отправиться в декрет, даже если жена будет очень просить об этом.
Согласно данным SuperJob.ru, в 17% российских компаний были случаи, когда в течение последнего года в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, и организаторы опроса отмечают здесь повышательную динамику, поскольку в 2015 году случаи ухода мужчин в декрет отмечали в 10% организаций.
Три четверти российских работодателей (76%) сообщают, что в их компаниях не было случаев ухода мужчин в декрет.
Опрос был проведён 26 октября - 11 ноября 2020 года среди 1000 состоящих в браке и планирующих детей мужчин, имеющих постоянную работу, в 263 населённых пунктах, во всех федеральных округах.
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