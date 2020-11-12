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Регион 12.11.2020 12:15

10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Как сообщает пресс-служба ССС, по обвинению в организации массовых беспорядков задержан председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", руководитель телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян, заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов, оппозиционеры Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян, замглавы оппозиционной партии "Родина" Ара Саакян.

Бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии "Родина" Артур Ванецян задержан по обвинению по статье "организация массовых беспорядков" и "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну".

По обвинению по статье "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну" задержаны также глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, оппозиционеры Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены в качестве подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]